В рамках проекта будут организованы интерактивные занятия, деловые игры, игропрактикумы и стратегические сессии, сообщили в администрации региона

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Акселератор творческих проектов "Создавай. Новороссия" для молодежи из Херсонской и Запорожской областей начнет работать в сентябре 2025 года на базе творческого поселка "Счастливцево" на Херсонщине, сообщили в администрации Херсонской области.

"В сентябре в творческом поселке Счастливцево начнет работу акселератор творческих проектов "Создавай. Новороссия". Инициатива направлена на поддержку молодых представителей культурной и творческой сфер, а также на развитие социокультурных инициатив в новых регионах. Программа соберет молодых деятелей искусства, студентов профильных образовательных учреждений, кураторов грантов и специалистов в области культурных индустрий в возрасте от 18 до 35 лет", - говорится в сообщении.

В рамках акселератора для авторов проектов организуют интерактивные занятия, деловые игры, игропрактикумы и стратегические сессии. При этом участников научат управлять рисками, определять конкурентные преимущества и строить долгосрочные планы. В финале предполагается защита проектов и их реализация при экспертной и организационной поддержке.

Творческий поселок "Счастливцево" начал работу вместе с филиалом "Таврида. Арт" в Херсонской области в конце июня. Поселок устроен как круглогодичный федеральный образовательный центр, его инфраструктура похожа на творческие мастерские "Академии меганом" в Крыму. Предполагается что в "Счастливцево" будут проводиться образовательные программы разной направленности - как творческие, так и для руководителей и управленцев в сферах молодежной политики и культуры.