Проект направлен на создание системы интеллектуальной и социальной реабилитации для ветеранов специальной военной операции

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шахматный клуб Сергея Карякина открылся в московском Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей. На открытии статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ, председатель государственного фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева рассказала, что шахматы особенно актуальны для реабилитации участников спецоперации.

"Сегодня мы будем проводить первый шахматный турнир под руководством нашего бессмертного чемпиона, победителя Сергея Карякина, поэтому я думаю, это тоже очень хорошая практика. Конечно, мы поддерживаем шахматы, потому что это развитие не только ума, аналитики, это еще и развитие памяти, <...> умение концентрироваться и очень важная помощь для реабилитации наших ветеранов СВО", - сказала Цивилева в ходе открытия.

В пресс-службе Государственного фонда "Защитники Отечества" добавили, что в ходе мероприятия гроссмейстер провел сеанс одновременной игры с 24 участниками. Проект направлен на создание системы интеллектуальной и социальной реабилитации для ветеранов специальной военной операции посредством шахмат.

Планируется, что такие турниры пройдут в регионах РФ, а впоследствии перерастут во всероссийские соревнования.