Уголовная ответственность за осквернение ранее отсутствовала

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы вводится в России за осквернение воинских захоронений, а также памятников и других объектов, увековечивающих память погибших защитников Отечества либо посвященных дням воинской славы РФ. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Изменения внесены в статью 243.4 Уголовного кодекса РФ. Ранее закон предполагал наказание только за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. Уголовная ответственность за осквернение таких памятных объектов отсутствовала.

Теперь же введена ответственность в том числе и за осквернение таких объектов. Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы сроком до пяти лет.

Согласно пояснительной записке, с февраля 2022 года на территории РФ зафиксировано более 370 резонансных фактов осквернения таких объектов. Все эти случаи не получили должной уголовно-правовой оценки.