Согласно закону, землю в границах отвода дорог можно использовать для строительства сооружений связи

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Высокоскоростное интернет-соединение появится в регионах за счет упрощения строительства объектов связи вдоль дорог. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Теперь земля в границах отвода дорог может использоваться для строительства сооружений связи. При этом строительство, эксплуатация, капремонт, реконструкция, прокладка, переустройство линий и сооружений связи, а также их перенос в границах дорожного отвода регулируется законами о градостроительной деятельности.

Также установлены и правила проведения строительства, реконструкции и капремонта объектов связи. Такую работу должны делать владельцы объектов связи лично или же за свой счет, заключив договор с владельцем дороги. Также для выполнения этих работ нужно будет получить разрешение на строительство, которое выдается по правилам Градостроительного кодекса РФ и российского законодательства.

В случае, если такого договора нет, владелец объектов связи должен будет прекратить их строительство или же остановить их использование и снести. Если же он откажется соблюсти эти требования - они лягут на владельца дороги. При этом владелец объектов связи должен будет компенсировать владельцу дороги все его затраты.

Путин в феврале 2024 года подчеркивал, что высокоскоростная связь должна быть не только в мегаполисах, но и в малых городах. По мнению авторов закона, реализации этого поручения мешали юридические проблемы, которые возникали при строительстве объектов связи вдоль дорог.