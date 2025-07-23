Ветеранам СВО продлили срок действия результатов ЕГЭ

Такие меры позволят молодежи быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить качественное образование, отметили авторы инициативы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Период участия в спецоперации не будет засчитываться в срок действия результатов единого госэкзамена. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь идет о периоде, в который российские военные участвовали в СВО на территориях Украины, Донбасса и Новороссии, а также отражали вторжение на приграничные территории.

Это также касается периодов прохождения службы по мобилизации и по контракту с Росгвардией. Закон распространяется и на добровольцев с правоохранителями, которые выполняли задачи на указанных территориях.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что такие меры позволят молодежи быстрее адаптироваться к мирной жизни, получить качественное образование, а стране предоставит высококвалифицированных специалистов.