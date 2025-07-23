Переговоры России и Украины в Стамбуле

Этот российский бренд видит свою миссию в "развитии идеи осмысленного патриотизма"

СТАМБУЛ, 23 июля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной, выбрал для поездки в Стамбул футболку поло отечественного производства бренда Putin Team Russia.

Фото- и видеокамеры запечатлели Мединского, спускающегося с трапа самолета, в сером поло с коротким рукавом. Слева на груди вышита надпись Putin team. Пиджак Мединский надевать не стал - в Стамбуле плюс 38 градусов.

Аналогичные футболки представлены в продаже в пяти цветах.

Этот российский бренд, как говорится на его сайте, позиционирует себя как производитель "высокотехнологичной одежды", который видит миссию в "развитии идеи осмысленного патриотизма".

Российская делегация сегодня прибыла в Стамбул на третий раунд прямых переговоров с представителями Украины. Ожидается, что встреча пройдет вечером.