Пашинян намерен отстранить католикоса и изменить устав Армянской церкви

После принятия нового устава премьер Армении намерен провести выборы нового католикоса

ЕРЕВАН, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что намерен добиться не только отстранения католикоса всех армян Гарегина II, но и изменить устав Церкви, который существует с IV века.

Как написал премьер в своем Telegram-канале, после отстранения Ктрича Нерсисяна (мирское имя духовного лидера Армении) должен быть назначен наместник - женатый священник, который не может стать католикосом, а потом уже изменен устав Церкви.

После принятия нового устава Пашинян намерен провести выборы нового католикоса. Он также повторил, что собирается возглавить движение по отстранению Гарегина II, а лидерами движения пригласил стать тех, кто "ежедневно молится", хотя бы "один раз читал Библию" и "в течение пяти последних лет соблюдал Великий пост".

Согласно армянской конституции, государство и церковь отделены, из-за чего многие юристы и политики уже обвинили Пашиняна в попытке свергнуть конституционный строй.