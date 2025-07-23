В экспозиции собрано более 300 экспонатов, среди которых - фотографии, документы, фронтовые письма, живопись, плакаты, награды, предметы вооружения и обмундирования

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Выставочный проект "Последний удар" откроется 6 августа в Музее Победы на Поклонной горе. Выставка посвящена 80-летию со дня начала боевых действий против японской Квантунской армии - завершающему этапу Второй мировой войны, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Блестящая победа советских войск поставила последнюю точку во Второй мировой войне. В ходе боевых действий с 9 августа по 2 сентября 1945 года были стремительно разгромлены миллионные японские войска. Советско-японская война длилась менее четырех недель, но по своему размаху, мастерству проведения операций и результатам она относится к выдающимся кампаниям Второй мировой войны", - передают в пресс-службе слова генерального директора Музея Победы Александра Школьника.

В экспозиции собрано более 300 экспонатов, среди которых - фотографии, документы, фронтовые письма, живопись, плакаты, награды, предметы вооружения и обмундирования. Особое место на выставке отведено личным вещам советского военачальника, дважды Героя Советского Союза Александра Василевского.

Гостям музея также представят кадры военной кинохроники из таких документальных фильмов, как "Разгром Японии" и "На родной земле. Освобождение Сахалина". Они взяты из фондов Российского государственного архива кинофотофонодокументов.

Посетители смогут ознакомиться с материалами, освещающими освобождение Маньчжурии и Северной Кореи, высадку десантов на Южный Сахалин и Курилы. Кроме того, в числе экспонатов - модели кораблей Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии, печатные издания, образцы вооружения и снаряжения противоборствующих сторон. Отдельный раздел экспозиции будет посвящен преступлениям японцев, совершенным в Корее.

Выставка откроется 6 августа в Музее Победы на Поклонной горе и продолжит работу до 5 октября 2025 года. ТАСС - генеральный информационный партнер музея.