Вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев, это направление очень важное, его продолжат развивать

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. 80 беспилотных автомобилей функционируют на трассах М-11 "Нева", М-12 "Восток", а также на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). Об этом журналистам сообщил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев по итогам своего визита в Республику Татарстан.

"Также мы сегодня говорили о беспилотных технологиях. У нас сегодня на трассе М-11 "Нева" (Санкт-Петербург - Москва), а также на ЦКАДе и на М-12 "Восток" (Москва - Казань), уже работают 80 беспилотников, автомобилей группы "Автотех", "Яндекса" и "Камаза". Это направление очень важное, будем дальше продолжать развитие и обсуждать возможности расширения использования автомобилей "Камаз" в этом проекте", - сказал он. Савельев также отметил, что "Камаз" поставит ГК "Нацпроектстрой" более 400 единиц специальной техники для работы на объектах строительства первой высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, вице-премьер отметил значительную динамику основных экономических показателей Татарстана в 2024 году, а также системное развитие транспортного комплекса региона. "Республика Татарстан традиционно выступает одним из лидеров в области развития транспортной инфраструктуры в стране. Руководство региона и лично [глава республики] Рустам Минниханов ведут последовательную работу в этом направлении. По итогам 2024 года наблюдается рост на всех основных направлениях: авиаперевозки, железнодорожные перевозки, перевозки водным транспортом", - приводит пресс-служба слова Савельева.

Общий объем обслуженных пассажиров во всех аэропортах республики за 2024 год составил более 6 млн человек (международный аэропорт Казань - 5,3 млн, остальные аэропорты - 0,7 млн). Железнодорожным транспортом в 2024 году отправлено 8,7 млн пассажиров. Объем перевезенных грузов в 2024 году в целом сохранился на уровне 2023 года и составил 16,4 млн т.

"Не менее значим и водный транспорт. Протяженность внутренних водных путей Татарстана превышает 1 тыс. км. Главные реки - Волга, Кама и Вятка - имеют статус водных объектов федерального значения. Мы реализуем проекты по обновлению флота, включая строительство современных скоростных пассажирских судов на подводных крыльях "Метеор-2020". Это позволит создать современную, эффективную транспортную систему, отвечающую вызовам времени", - подчеркнул Минниханов.

Отмечается также, что за многолетнее плодотворное сотрудничество и значительный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан Рустам Минниханов наградил вице-премьера Виталия Савельева орденом Дружбы (Дуслык).