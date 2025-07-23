Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что по данным на 1 июля 2025 года в селах и малых городах работают 268 тыс. работников культуры, и 15 тыс. должностей на сегодняшний день вакантны

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Около 2,5 млрд рублей ежегодно планируют выделять на реализацию программы "Земский работник культуры" с 2026 по 2030 год. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Программа "Земский работник культуры" введена как мера поддержки с 1 января 2025 года, то есть мы реализуем эту программу первый год. В этом году для старта в бюджете предусмотрено 1,1 млрд рублей, далее до 2030 года ежегодно - по 2,5 млрд рублей. Мы предполагаем, что силами этой программы мы охватим вакантные должности численностью 9 тыс. человек", - сказала она.

Голикова отметила, что по данным на 1 июля 2025 года в селах и малых городах работают 268 тыс. работников культуры, и 15 тыс. должностей на сегодняшний день вакантны. В программе участвуют 87 регионов из 89, не участвуют Москва и Санкт-Петербург. "Работникам культуры, переехавшим в села и малые города с населением менее 50 тыс. , в новые регионы и на Дальний Восток, выплаты, как и по предыдущей программе, увеличиваются до 2 млн, и для остальных регионов установлен 1 млн", - пояснила она.

Как уточнила вице-премьер, в этом году в рамках программы планируется привлечь 1 138 специалистов. "На 15 июля 52 региона уже завершили конкурсные процедуры, сейчас формируются списки и, собственно, определяются победители. 34 региона проводят заявочную кампанию, а Донецкая Народная Республика стартует с конкурсным отбором в августе этого года. Как я уже сказала, программа реализуется первый год, поэтому, исходя из того, как она в первый год пойдет, мы будем определять механизмы ее донастройки", - подытожила Голикова.