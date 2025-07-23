В стратегии образования предусмотрены дополнительные меры по привлечению специалистов в сельскую местность, отметил вице-премьер

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество учителей, которые могут потенциально принять участие в программе "Земский учитель" составляет 7,5 тыс. человек. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Потенциально в ней [программе "Земский учитель"] могут участвовать еще более 7,5 тысяч учителей, что должно покрыть потребность", - сказал он.

Чернышенко также отметил, что в стратегии образования, которая готовится по поручению президента, предусмотрен ряд дополнительных мер по привлечению педагогов в сельскую местность. В их числе региональные меры поддержки специалистов и повышение условий труда.

В рамках программы учителя, переехавшие в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек получают единовременную выплату в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 млн рублей, в остальных регионах - 1 млн рублей. С января 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях размер единовременной компенсационной выплаты увеличен до 2 млн рублей.