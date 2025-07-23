Дмитрий Чернышенко напомнил, что меры поддержки включают в себя компенсацию расходов на проживание, коммунальные услуги и единовременные выплаты

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Единовременную выплату участникам программы "Земский учитель" в приграничных территориях РФ планируется увеличить с 1 до 2 млн рублей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

"Мы с 2027 года планируем поднять размер единовременной выплаты для приграничных территорий. Это по аналогии с тем, как на Дальнем Востоке и на воссоединенных [территориях], то есть с 1 млн до 2 млн рублей. А также предлагаем закрепить обязанность регионов обеспечивать прибывших учителей служебным жильем", - сказал он.

Чернышенко напомнил про меры поддержки участников программы. По его словам, они включают в себя компенсацию расходов на проживание, коммунальные услуги и единовременные выплаты. "Также, конечно, важна помощь с переездом, компенсация устройства, детские сады и школы", - отметил он.

В рамках программы учителя, переехавшие в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа и города с населением до 50 тыс. человек получают единовременную выплату в Дальневосточном федеральном округе в размере 2 млн рублей, в остальных регионах - 1 млн рублей. С января 2025 года в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях размер единовременной компенсационной выплаты увеличен до 2 млн рублей.