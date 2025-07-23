Экспонат брали в космос семь раз, сообщили в музее-заповеднике им Ю. А. Гагарина

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Трехствольный неавтоматический пистолет ТП-82, входивший в состав носимого аварийного запаса космонавтов, передали в музей-заповедник им Ю. А. Гагарина Смоленской области. Экспонат брали в космос семь раз, сообщили ТАСС в пресс-службе выставочной площадки.

"Во время церемонии открытия выставки "Добрый вечер, майоре Гагарин. Чехословакия" сотрудники ПАО "РКК "Энергия" передали музею-заповеднику уникальный предмет-пистолет трехствольный неавтоматический ТП-82 №0036, с прикладом-мачете, входивший в состав носимого аварийного запаса (комплектация космических аппаратов) - СОНАЗ (стрелковое оружие носимого аварийного запаса), побывавший в космосе в составе экипажей семь раз", - сказано в сообщении.

Отмечено, что выставка "Добрый вечер, майоре Гагарин. Чехословакия", открывшаяся 23 июля, рассказывает о первом зарубежном визите Гагарина 28-29 апреля 1961 года в Чехословакию в рамках мирового турне. Гости музея смогут увидеть фотоальбомы "Прага в фотоснимках", "Slovensko" 1961 года выпуска с дарственной надписью Гагарину от пионеров Праги, наборы конвертов и марок о сотрудничестве СССР и ЧССР в освоении космоса, в также редкие образцы филателии о визите первого космонавта в Чехословакию. "Посетители выставки смогут перенестись в 1961 год - время триумфа советской науки, первых шагов человечества в космическое пространство, почувствовать атмосферу восхищения подвигом Юрия Гагарина, царившей в Праге и других городах ЧССР", - сказали в пресс-службе.

В ближайшее время пистолет займет свое место в экспозиции музея им. Ю. А. Гагарина.