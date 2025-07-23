Систему персонального кураторства над кризисными семьями создадут в Тульской области

С начала 2025 года в регионе действует межведомственный консилиум по вопросам обоснованности помещения детей в учреждения, созданы территориальные службы "Дети в семье"

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил облправительству создать систему персонального кураторства над семьями, оказавшимися в кризисной ситуации. Об этом глава региона сообщил по итогам совещания с субъектами региональной системы профилактики, которое прошло в Туле с участием уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Мы в рамках уже этого совещания приняли решение о том, что будем создавать систему персональной курации всех семей, которые оказались в такой кризисной ситуации, для того, чтобы <...> способствовать семье из этой трудной ситуации выходить, так, чтобы дети оставались в своих семьях", - сказал Миляев на брифинге.

Губернатор отметил, что при создании этой системы необходимо крайне внимательно относиться к подбору персонала, который будет непосредственно работать с семьями. "Работа в социальной сфере, особенно работа человека с человеком, всегда требует душевной теплоты, чуткости и внимательности, а этому нельзя научиться. <...> Поэтому что касается подбора персонала - нужно относиться очень серьезно", - подчеркнул Миляев.

Львова-Белова отметила, что с начала 2025 года в Тульской области действует межведомственный консилиум по вопросам обоснованности помещения детей в учреждения, созданы территориальные службы "Дети в семье". Для оперативной помощи в трудной жизненной ситуации сформирована ресурсная карта некоммерческих организаций, усилена профилактическая работа с родителями, имеющими зависимость. По ее мнению, также необходимо активнее помогать родителям, желающим восстановиться в родительских правах, сопровождать семьи, преодолевшие кризис.