Экспозицию можно посетить до 28 сентября

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Выставка "Учитель-ученик: мелодии пути" к 75-летию установления дипломатических отношений России и Вьетнама открылась в Музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (МВК РАХ) Галерее искусств Зураба Церетели, передает корреспондент ТАСС. Она будет экспонироваться до 28 сентября 2025 года.

"Уважаемые гости, для нас большая честь сегодня открывать в Российской академии художеств потрясающую выставку, которая показывает преемственность поколений. Школа вьетнамского живописного искусства и русская реалистическая школа показывают, что учителя и ученики в одном пространстве до сегодняшнего дня создают мировую ценность визуального искусства", - сказал президент РАХ Василий Церетели на торжественной церемонии открытия. Он выразил надежду, что выставка будет продолжением взаимодействия двух стран и углубит культурное сотрудничество.

На открытии с приветственным словом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В своей речи она процитировала вьетнамских писателей и поэтов. "Я могу представить большое количество цитат, которые показывают, насколько близки те ценности, которые хранятся народами наших стран", - подчеркнула Захарова.

В свою очередь заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев отметил, что название выставки "Учитель и ученик…". показывает, что развитие творческого образования и подготовка творческих кадров, в том числе, вьетнамских студентов в России, были широко развиты ранее. "Мы очень надеемся на то, что в будущем все больше студентов из Вьетнама будут учиться в наших курсах", - сказал Малышев.

С вьетнамской стороны на церемонии открытия выступили кандидат в члены Центрального Комитета Коммунистической партии Вьетнама, Постоянный заместитель министра культуры, спорта и туризма Вьетнама господин Ле Хай Бинь, Первая Леди Вьетнама, госпожа Нго Фыонг Ли и другие. На церемонии открытия также были вручены золотая медаль "Достойному" РАХ госпоже Нго Фыонг Ли за активную поддержку развития искусства и международных культурных связей и регалии Почетного зарубежного члена РАХ скульптору Дао Чау Хаю.

На выставке, посвященной художественным связям России и Вьетнама, представлено около 90 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Экспозиция включает работы советских и российских мастеров, в том числе членов Академии художеств СССР и РАХ, и их учеников - вьетнамских студентов, обучавшихся в российских вузах с 1962 года.