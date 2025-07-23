В СЭЦ СК также проводили экспертизы по уголовному делу о повреждении несущих конструкций Крымского моста

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Эксперты-криминалисты Следственного комитета РФ провели фото-видео-техническую экспертизу по делу о подрыве автомобиля на Крымском мосту, она помогла получить важные данные о маршруте следования машины. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил и.о. директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет.

"В ходе фото-видео-технической экспертизы по уголовному делу о подрыве автомобиля на Крымском мосту с помощью цифровой обработки фотоизображения установлены цифровые обозначения, которые помогли получить важные для следствия данные о маршруте движения автомобиля", - сказал он.

Кроме того, эксперты СЭЦ СК РФ, проводили и ряд экспертиз по уголовному делу о повреждении несущих конструкций Крымского моста. "Проведено две строительно-технических экспертизы, установившие стоимость поврежденных конструкций, коммуникаций и инфраструктуры железнодорожной части объекта", - рассказал Кречет.