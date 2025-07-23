Для имитации старины подделки подвергались специальной обработке при помощи чайного и кофейного настоев, а в комплект к ним прилагались фиктивные сертификаты о свободном обращении, призванные ввести в заблуждение экспертов

ГААГА, 23 июля. /ТАСС/. Евроюст оказал поддержку итальянским властям в международной операции по изъятию более 100 поддельных произведений искусства, приписываемых кисти всемирно известных художников - Пабло Пикассо, Эдварда Мунка и Пауля Клее. Как сообщили в пресс-службе организации, подделки общей стоимостью не менее €1 млн были конфискованы в Италии по итогам следственных действий, проведенных при содействии органов юстиции ФРГ и Испании.

Отмечается, что эта операция стала продолжением масштабного расследования, начатого в 2022 году Специальным командованием карабинеров по охране культурного наследия. Тогда речь шла о 2 тыс. поддельных картин. На этот раз итальянские правоохранители выявили и изъяли 104 фальсифицированных работы, изготовленных с помощью графических программ и напечатанных на бумаге с поддельными водяными знаками и подписями художников.

Для имитации старины подделки подвергались специальной обработке при помощи чайного и кофейного настоев, а в комплект к ним прилагались фиктивные сертификаты о свободном обращении, призванные ввести в заблуждение экспертов. Подделки предназначались для реализации через аукционные дома за пределами Италии.

По данным Евроюста, в ходе операции были исполнены европейские ордера на следственные действия в ФРГ и Испании. Это позволило предотвратить выход работ на торги и существенно ограничить деятельность преступной группы. Подчеркивается, что без вмешательства правоохранителей мошенники могли бы выручить за картины не менее €1 млн.