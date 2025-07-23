Это решение вступило в силу с учетом позиции уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Киреевский районный суд в Тульской области вынес решение о восстановлении многодетной матери в родительских правах. Это решение вступило в силу без промедлений с учетом позиции федерального омбудсмена, сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова по итогам судебного процесса.

"Дала заключение в пользу многодетной мамы, подавшей исковое заявление о восстановлении в родительских правах. В отношении трех старших детей Надежда была лишена 7 лет назад. <...> Посовещавшись, суд вынес решение в интересах семьи - о передаче детей маме. И учел нашу позицию о том, чтобы решение вступило в силу без промедлений", - написала Львова-Белова.

Кроме того, суд учел ходатайство омбудсмена о снятии с многодетной мамы алиментных обязательств, которые она исполняла по мере возможностей. Львова-Белова отметила, что впервые в практике федерального уполномоченного лично вступила в судебный процесс. "После суда вместе с Надеждой заехали в учреждение, чтобы забрать ребят - столько радости! Сегодня все тревоги позади", - отметила Львова-Белова.

Она добавила, что попросила специалистов социальных служб региона продолжить помогать этой семье, чтобы дать ей возможность окрепнуть.