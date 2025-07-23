В Минприроды республики отметили, что данные в реальном времени будут передаваться в аналитический центр РЦАК для оперативного реагирования на изменения

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты белорусского Республиканского центра аналитического контроля (РЦАК) и Росатома запустили пилотный проект по круглосуточному мониторингу воды в Днепре. Об этом сообщили в Минприроды республики.

По данным пресс-службы, на реке был установлен автономный исследовательский комплекс. "Цели проекта: круглосуточный мониторинг качества воды в режиме 24/7; снижение антропогенной нагрузки; совершенствование управления водными ресурсами бассейна Днепра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

В Минприроды добавили, что данные в реальном времени будут передаваться в аналитический центр РЦАК для оперативного реагирования на изменения.