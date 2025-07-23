В ДНР за сутки устранили 106 порывов на водопроводе

В работе еще около 600 аварий, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 23 июля. /ТАСС/. Ремонтные бригады за сутки устранили 106 порывов на водопроводе в ДНР, в работе еще почти 600 аварий, сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Продолжаем борьбу за воду. Только что провел региональный штаб - реализуем все запланированные и озвученные ранее меры. <...> За сутки ремонтные бригады устранили 106 порывов. В работе еще 590 порывов. Но людей и техники, увы, не хватает", - написал он в Telegram-канале.

Проблему водоснабжения Пушилин поднимал в докладе президенту России Владимиру Путину 10 февраля. Глава ДНР заявлял, что регион получает из всех существующих источников в совокупности только половину необходимого количества воды. По его словам, причина - водная блокада республики со стороны Киева, нарушившего работу канала Северский Донец - Донбасс, который являлся основным источником снабжения региона.

18 июля власти ДНР приняли решение о сокращении подачи воды населению из-за критической ситуации с ее запасами.