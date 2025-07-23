Акция проходит возле театра Ивана Франко

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Люди, митингующие в Киеве, могут вновь остаться на ночь на улице в знак протеста против закона, подписанного Владимиром Зеленским, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), сообщает издание "Страна".

Митинг проходит возле театра Ивана Франко. Буквально через улицу от театра расположена администрация президента Украины. "Страна" отмечает, что, по данным правоохранителей, прошлой ночью возле театра ночевали 40 протестующих, и не исключает, что в этот раз их будет больше.

Ранее издание "Общественное. Новости" сообщало, что на митинг в Киеве "тысячи человек". Точной оценки количества митингующих до сих пор нет. Акции протеста проходят также в Виннице, Днепре (ранее - Днепропетровск), Житомире, Кривом Роге, Кропивницком (ранее - Кировоград), Львове, Николаеве, Одессе, Полтаве, Ровно, Тернополе, Ужгороде, Харькове, Хмельницком, Чернигове и Черновцах.

Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они продолжали сохранять независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского, что послужило обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам из близкого окружения Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела 70 обысков у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. А 22 июля Верховная рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, потребовав в том числе отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Митинги также прошли в Днепре, Львове, Одессе, Полтаве, Ровно и Тернополе. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, он вступил в силу с сегодняшнего дня.