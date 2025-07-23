Более 50 гимнастов выступят одновременно, что может стать новым мировым рекордом

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль воздушных гимнастов "Трапеция" стартует в четверг в Москве. На ВДНХ выступят акробаты из России, Испании, Италии, Бразилии и Израиля.

Как сообщается на сайте мэра столицы, главной темой мероприятия является спорт и искусство. Во время проведения мероприятия более 50 гимнастов выступят одновременно, что может стать новым мировым рекордом.

Также гости увидят представление на 30-метровой воздушной трапеции, экстремальный номер "Колесо смелости", трюки на батуте, балансировку на тросе на высоте 25 метров и другие акробатические номера.

Фестиваль пройдет на Центральной аллее с 12:00 до 21:00. Вход на все мероприятия свободный.