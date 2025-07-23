Красная армия оказывала республике всестороннюю помощь - от разминирования территорий до духовного сближения народов, рассказали в ведомстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Красная армия, избавившая Болгарию в сентябре 1944 года от фашистского режима, сыграла ключевую роль в переходе страны к мирному состоянию. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны РФ "Не поработить, а восстановить".

"После освобождения Болгарии от фашистского режима в сентябре 1944 года и вступления на ее территорию войск 3-го Украинского фронта начался новый этап в истории страны - период перехода от фашистского режима и союза с нацистской Германией к демократическим преобразованиям и восстановлению мирной жизни. В этот период страна остро нуждалась не только в политических изменениях, но и в восстановлении разрушенной экономики, инфраструктуры и общественной жизни. В переходе Болгарии от военного к мирному состоянию ключевую роль сыграла именно Красная армия", - говорится в сообщении министерства.

В нем указали, что помощь Красной армии была всесторонней - от разминирования территорий до духовного сближения народов. Она не только спасла тысячи жизней в условиях послевоенного кризиса, но и дала Болгарии возможность начать новую главу своей истории.

В проекте отмечается, что командование Красной армии действовало в Болгарии ответственно и выверено. Сохранялись национальные государственные учреждения, создавалась народная милиция из сторонников "Отечественного фронта", продолжала существовать болгарская армия, велись настойчивые усилия по недопущению самовольных действий и нарушений порядка. Особое внимание уделялось разъяснительной работе: солдатам напоминали о необходимости уважать местное население, соблюдать дисциплину, поддерживать правопорядок.

Параллельно шло восстановление экономики: возобновлялась работа заводов, ремесленных мастерских, транспортных коммуникаций. Восстанавливались пограничные пункты, налаживался товарообмен между городами и деревнями. Советские воинские части способствовали нормализации жизни, не вмешиваясь напрямую в политику, но поддерживая легитимность новых властей.