Одним из важных проявлений солидарности между двумя странами стала помощь в создании и подготовке чешских воинских частей на территории Советского Союза, отметили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. СССР выделил на восстановление Чехословакии 40 млн рублей в первые два месяца после освобождения страны в 1945 году. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны РФ "Не поработить, а восстановить".

"Красная армия сразу приступила к восстановлению. Советские саперы разминировали города и дороги, инженеры восстанавливали мосты, запускали электростанции, чинили железнодорожные пути. Материальная помощь, предоставленная Чехословакии советскими фондами в первые два месяца после освобождения, достигла 40 миллионов рублей. Школы, больницы, типографии, давно замолкшие, снова заработали", - следует из сообщения министерства.

В ведомстве также подчеркнули, что одним из важных проявлений советско-чехословацкой солидарности стала помощь в создании и подготовке чешских воинских частей на территории СССР.