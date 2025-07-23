В своем соболезновании президент России Владимир Путин отмечал, что знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Прощание с председателем Верховного суда Ириной Подносовой пройдет в четверг в Москве.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, оно начнется в 12:00 в траурном зале Центральной клинической больницы и продлится до 14:00.

Ирина Подносова ушла из жизни 22 июля. Ей был 71 год. Она возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года, став первой женщиной на этой должности в истории судебной системы России.

В своем соболезновании президент России Владимир Путин отметил, что знал ее на протяжении многих лет как принципиального, порядочного человека, профессионала высочайшего класса. На посту председателя Верховного суда она твердо и последовательно отстаивала верховенство закона. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, Подносова была человеком редкой интеллигентности, талантливой и сердечной, а ее высочайший профессионализм и глубокие знания ценились в органах судебной системы.

Соболезнования близким Подносовой также выразили Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, генеральный прокурор России Игорь Краснов, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, представители судебного и юридического сообщества России.

Подносова отдала более 35 лет работе в судебной системе, прошла путь от рядового судьи Лужского городского суда до самой высокой должности - председателя Верховного суда, определяющего вектор развития российского правосудия. Коллеги назвали ее выдающимся юристом, высококвалифицированным судьей и грамотным руководителем. На посту председателя Верховного суда она выступала инициатором законопроектов, ведущих к декриминализации экономических преступлений.

Ирина Подносова родилась в Пскове 29 октября 1953 года. В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета имени А. А. Жданова. В 1990 году после 15 лет работы юристом в Ленинграде и Саратовской области стала судьей Лужского городского суда Ленинградской области, с 2003 года - председателем Лужского суда, с 2013 года была заместителем председателя, а с 2017 года - председателем Ленинградского областного суда. С 2018 года возглавила созданный в рамках реформирования структуры судов общей юрисдикции Второй апелляционный суд общей юрисдикции. 24 июля 2020 года была назначена заместителем председателя Верховного суда РФ - председателем судебной коллегии по экономическим спорам. После ухода из жизни Вячеслава Лебедева, возглавлявшего высшую судебную инстанцию России 35 лет, в апреле 2024 года стала председателем Верховного суда.