Советский Союз также создал на своей территории отдельную югославскую войсковую часть

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Руководство СССР передало две авиационные дивизии Югославии в ноябре 1944 года, а также создало на советской территории отдельную югославскую войсковую часть. Об этом говорится в мультимедийном проекте Минобороны РФ "Не поработить, а восстановить".

"Уже в 1943 году советское правительство пошло на беспрецедентный шаг - по просьбе югославских военнопленников было решено сформировать отдельную югославскую воинскую часть на территории СССР. <…> В ноябре 1944 года состоялась передача Народно-освободительной армии Югославии двух авиационных дивизий со всей техникой, оружием и базами - один из самых ярких примеров военной помощи со стороны СССР освобожденным странам", - следует из сообщения Министерства.

В ведомстве также рассказали о помощи, выделенной Венгрии весной 1945 года. "Военные медики оказывали лечение не только раненым бойцам, но и мирным жителям. Инженерные части расчищали завалы, разминировали улицы, помогали возрождать хозяйство. На освобожденных территориях заработали типографии, больницы, школы. Например, только в городе Ньиредьхазе, как свидетельствует исторический документ, посещаемость школ выросла с 124 до 1 200 учеников всего за несколько недель", - говорится в релизе Минобороны.

Отмечается, что Красная армия действовала строго в рамках указаний Государственного комитета обороны и не вмешивалась в жизнь страны. "Не было попыток навязать идеологию или изменить государственное устройство. Церкви продолжали служить, власти - работать, предприятия - функционировать. Военные комендатуры обеспечивали порядок, но не вмешивались в повседневную жизнь граждан", - подчеркнули в оборонном ведомстве.