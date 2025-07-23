Этот субтип коронавируса имеет высокую контагиозность, пояснил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Случаев заражения новым вариантом коронавируса "Стратус" (XFG) может быть больше. Подъем заболеваемости возможен из-за более высокой контагиозности, сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Случаев заболевания может быть больше, просто не всех обследуют. Я думаю, что [новый вариант коронавируса "Стратус"] постигнет та же судьба, что и предыдущие субтипы: они появлялись и давали более-менее заметный подъем. Однако сейчас наряду с ним еще циркулируют несколько видов, которые доминируют в достаточно широкой палитре субтипов. Те изменения, за счет которых он вышел на ведущие позиции, происходят в его геноме, который отвечает за контагиозность, то есть он более заразен, чем все остальные. Но что касается верулентности, то есть тяжести течения, то он умеренный", - сказал он.

Врач отметил, что в стране наблюдается естественная сезонная разобщенность людей. "Наступает осень, надо будет начинать прививаться, и, прежде всего, от гриппа: против коронавируса мы прививаться массово не будем. Нам нужно как можно больше, минимум 70, а лучше 90 млн привить от гриппа. Это связанные вещи, потому что когда начнется пик гриппозной инфекции, коронавирус будет циркулировать", - подчеркнул он.

Онищенко порекомендовал внимательно следить за здоровьем детей, обращаться к врачам за помощью. Также не стоит забывать про тесты на коронавирусную инфекцию, особенно при проведении массовых мероприятий. "Я уверен, что пока нет оснований на введение дополнительных ограничительных мер в связи с этим субтипом. Он ничем особенно не выделяется", - уточнил эпидемиолог.

Онищенко добавил, что в стране продолжает циркулировать менингококковая инфекция. В связи с этим необходимо "своевременно и адекватно" сообщать населению о возможных рисках.