В ГД предложили создать фотобанк потерявшихся домашних животных на "Госуслугах"

Сейчас чипирование животных в РФ недостаточно распространено, что зачастую не позволяет идентифицировать найденного питомца, отметили депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Ярослав Самылин

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Ярослав Самылин направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением создать на портале "Госуслуги" единый федеральный фотобанк потерявшихся домашних животных. Документ есть в распоряжении ТАСС.

По словам депутатов, сейчас чипирование животных в России недостаточно распространено, что зачастую не позволяет идентифицировать найденного питомца. При этом искусственный интеллект демонстрируют точность распознавания кошек и собак на уровне до 98%, отметили парламентарии.

"Партия "Новые люди" предлагает создать на базе портала "Госуслуги" единый федеральный фотобанк домашних животных. Любой гражданин, приют или ветклиника сможет загрузить фото найденного животного, а система с помощью ИИ мгновенно сравнит его с фотографиями из базы потерявшихся питомцев, уведомив владельца", - говорится в письме.

По мнению депутатов, сервис решит острую социальную проблему и продемонстрирует лидерство России в применении ИИ для повседневных нужд граждан.