В Минпросвещения пояснили, что при сдержанном сценарии прогноза Росстата до 2040 года в стране ожидается снижение числа детей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минпросвещения занимается проработкой вопроса системной переподготовки учителей начальных классов в связи с ожидаемым снижением численности учащихся. Об этом "Известиям" сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время прорабатывается вопрос системной переподготовки высвобождающихся учителей начальной школы с целью их сохранения в системе образования на востребованных участках. Важно обеспечить условия для обучения, переподготовки и трудоустройства", - сообщили в Минпросвещения.

В министерстве пояснили, что при сдержанном сценарии прогноза Росстата до 2040 года в России ожидается снижение числа детей. На этом фоне в системе образования может возникнуть избыток кадров, прежде всего в сегменте начальной школы - около 100 тыс. ставок к 2030 году.

Там уточнили, что рассматриваются варианты переквалификации педагогов в учителей-предметников для основной и старшей школы, а также в воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, психологов и дефектологов.

По оценкам исследования профсоюза "Учитель", результаты которого приводит газета, уже в новом учебном году учеников в начальной школе станет меньше на 346,7 тыс., что может высвободить порядка 17 тыс. педагогов.

В Минпросвещения напомнили, что сегодня на одного учителя в школах приходится в среднем 17 учеников - показатель, сопоставимый с советским периодом. В ведомстве подчеркнули, что на фоне демографического спада важно обеспечить баланс между численностью педагогов, их нагрузкой и оплатой труда.