В ОП предложили ввести для водителей экзамен по навыкам первой помощи при ДТП

Общественники считают, что это будет способствовать повышению общей безопасности дорожного движения

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ рекомендовала МВД ввести отдельный экзамен по навыкам оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях для получения водительских прав, говорится в рекомендациях, подготовленных общественниками. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность внедрения в структуру государственной аттестации, проводимой при получении права на управление транспортным средством, обязательного практического блока, направленного на проверку у кандидатов в водители навыков оказания первой помощи", - говорится в документе. Как считают общественники, это позволит обеспечить объективную оценку уровня практической подготовки будущих водителей к действиям при авариях и будет способствовать повышению общей безопасности дорожного движения.

Кроме того, в ОП предложили выделить курс по оказанию первой помощи в отдельный, самостоятельный учебный модуль. "В рамках этого модуля рекомендуется увеличить объем академических часов, включая расширение блока практической подготовки, направленной на формирование навыков оказания первой помощи при ДТП", - отмечается в рекомендациях.

Общественники также рекомендовали рассмотреть возможность привлечения к преподаванию предмета специалистов, прошедших программы профессиональной переподготовки "Инструктор по оказанию первой помощи" или повышения квалификации по направлению "Преподаватель первой помощи". В ОП также предложили разработать и внедрить в программу обучения водителей учебного предмета, "направленного на развитие эмоционально-волевой устойчивости, обучение методам саморегуляции и преодоления психологических барьеров в условиях экстренного реагирования".

Кроме того, общественники рекомендовали рассмотреть возможность обучения будущих водителей навыкам оказания первой помощи в учебных центрах при МЧС и Российском Красном Кресте. Общественники напомнили, что сейчас в программы обучения водителей входит учебный предмет "Первая помощь при ДТП", рассчитанный на 16 академических часов, из которых половина отводится на теорию, половина - на практику. При этом зачастую содержание занятий является формальным, а в некоторых случаях ограничивается ознакомительной лекцией.

В экзаменационных билетах для будущих водителей сейчас содержится один вопрос по тематике оказания первой помощи. При этом проверка практических умений и навыков в большинстве случаев отсутствует, что не позволяет объективно оценить готовность кандидата к действиям в экстренной ситуации.