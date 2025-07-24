ЛДПР предлагает лишать гражданства мигрантов за преступления в сфере наркотиков

Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что наркотрафик прорывается в Россию через дыры в миграционном законодательстве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР разработают законопроект о лишении приобретенного российского гражданства мигрантов за преступления, связанные с наркотиками. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Леонид Слуцкий.

"Готовим принципиальный законопроект, который навсегда закроет въезд в Россию тем мигрантам, кто был осужден за любые преступления, связанные с наркотиками. Неважно, погашена судимость или нет. Если когда-либо употреблял, хранил, продавал, был наркокурьером - в Россию тебе дорога закрыта", - пояснил Слуцкий.

"Наркотрафик прорывается в нашу страну через дыры в миграционном законодательстве, а страдают за это наши дети. Знаю сотни историй из многих регионов, как русских школьников вербуют в курьеры, несовершеннолетних делают закладчиками, подсаживают на иглу и синтетику", - добавил он.

Ранее депутаты Госдумы приняли закон о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства. Указанное наказание будет установлено в том числе за насильственные действия сексуального характера, которые были совершены в отношении несовершеннолетних, причинили тяжкий вред здоровью или по неосторожности привели к смерти потерпевшего. Кроме того, в перечень оснований добавили публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма, неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ, сотрудничество с иностранным государством против безопасности России, оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ, публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, пропаганду или демонстрацию нацистской атрибутики или символики и оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов.