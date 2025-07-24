Мероприятие организовано Центром народной дипломатии, НГУ и Консорциумом вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Второй Международный форум сотрудничества Россия-Африка "Образование. Бизнес. Культура - 2025" пройдет в Новосибирске в августе. В нем ожидается участие послов 9 стран Африки, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ), который выступает одним из организаторов мероприятия.

"В августе в рамках XII Международного форума "Технопром-2025" (планируется с 27 по 30 августа - прим. ТАСС) состоится II Международный форум сотрудничества Россия-Африка "Образование. Бизнес. Культура - 2025". Мероприятие организовано Центром народной дипломатии, НГУ и Консорциумом вузов России по развитию сотрудничества со странами Африки", - рассказали в вузе.

В форуме планирует принять послы Мали, Чада, Гвинеи, Буркина-Фасо, Нигера, Руанды, Намибии, Анголы и Ганы. Также ожидается участие министров образования, промышленности, цифровизации и сельского хозяйства, президентов Академий наук и ректоров университетов ряда африканских государств. Кроме этого, форум посетят руководители национальных нефтяных компаний Буркина-Фасо и Нигера.

В прошлом году результатом форума стало создание консорциума вузов России для развития сотрудничества с африканскими странами. В этом году члены Консорциума проведут анализ текущего взаимодействия российских университетов с африканскими странами, обсудят вызовы и препятствия, мешающие взаимовыгодному сотрудничеству, выделят ключевые направления и сформируют дорожную карту (план работы) консорциума на следующий год.