Отключение электроэнергии произошло из-за грозы, сообщили в ГУ МЧС по Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июля. /ТАСС/. Девять населенных пунктов в четырех муниципалитетах Амурской области остались без электроэнергии после грозы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области.

"В результате прохождения грозового фронта частично в 5 муниципальных образованиях (В Белогорске, Свободном и в муниципальных округах Белогорском, Ромненском и Ивановском) произошло отключение электроэнергии. В настоящее время электроснабжение восстановлено в Ивановском муниципальном округе. В данный момент без электроснабжения остаются 9 населенных пунктов в 4 муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ремонтные работы организованы. В Белогорск следует аэромобильная группировка ГУ МЧС по Амурской области, в том числе специалисты беспилотных авиационных систем. Ведется сбор информации по поврежденным объектам и поваленным деревьям, организованы аварийно-восстановительные работы.

По данным прокуратуры региона, из-за сильных порывов ветра произошла аварийная ситуация на объекте электроэнергетики. В результате без света остаются около 81 тыс. человек. Надзорное ведомство утверждает, что контролирует ход и сроки проведения ремонтно-восстановительных работ.

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 24-27 июля в Приамурье прогнозируются сильные дожди и грозы. При грозах местами возможен шквалистый ветер до 15-17 м/с.