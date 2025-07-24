Направление "Юные техники" запускают совместно "Движение первых" и Кружковое движение НТИ в рамках всероссийского проекта "Первые в науке", реализуемого по национальному проекту "Молодежь и дети"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Открытие направления "Юные техники" состоится осенью в "Научных клубах Первых" в 30 регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

"Направление "Юные техники" в "Научных клубах Первых" откроется в 30 регионах России осенью 2025 года. Наставники, которые получат специальное оборудование для открытия клубов, будут определены по итогам конкурса - прием заявок на него открыт до 31 июля 2025 года на сайте. Направление "Юные техники" запускают совместно "Движение первых" и Кружковое движение НТИ в рамках всероссийского проекта "Первые в науке", реализуемого по национальному проекту "Молодежь и дети", - сообщили в пресс-службе.

Решение о возрождении "Юных техников" на всероссийском уровне было принято на проведенном первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко заседании организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО) в апреле. Новое направление призвано усилить вовлечение российской молодежи в сферу науки и технологий.

"Возрождение "Юнтехов" в рамках "Научных клубов Первых" открывает возможности для самого широкого вовлечения школьников в освоение современных технологий и определение будущей профессиональной траектории. Совместная работа "Движения первых" и Кружкового движении НТИ, опирающаяся на лучший отечественный опыт работы со школьниками и наставниками, позволит сформировать настоящее деятельное сообщество профессионалов и энтузиастов, готовых активно участвовать в развитии отечественной науки и добиваться реального технологического превосходства нашей страны в различных отраслях экономики", - отметил председатель правления "Движения первых" Артур Орлов.

Наставники-победители конкурсного отбора получат наборы оборудования и расходных материалов, методические материалы для проведения занятий со школьниками разных возрастов и уровней подготовки. Также наставники пройдут обучение и смогут принять участие в фестивале "Движения первых" и образовательных программах Кружкового движения, а с помощью методических материалов и курсов - подготовить школьников к участию в Национальной технологической олимпиаде для старшеклассников и НТО Junior для 5-7 классов.

"На протяжении десяти лет мы в Кружковом движении разработали и апробировали множество вовлекающих в инженерию форматов - Национальная технологическая олимпиада и "Уроки НТО", образовательные игры Национальной киберфизической платформы "Берлога", нормативы ТехноГТО, курсы для наставников и многое другое. Используя эти практики, клубы "юных техников" смогут работать на самых разных уровнях: от профессиональных проб и простых вовлекающих шагов для ребят, которые никогда не занимались техническим творчеством, постепенно раскрывая технологическую палитру с выходом на инженерные соревнования и разработку собственных проектов, с помощью которых школьники меняют мир вокруг", - обозначил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета НТО, лидер Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов.

Тематики направления

Сквозными тематиками направления "Юные техники" в пилотных регионах в 2025/2026 учебном году станут киберфизика, разработка игр и беспилотные авиационные системы (БАС), а основные направления будут включать работу с электроникой и программирование киберфизических систем, киберфизическое приборостроение, работу с симулятором беспилотных авиационных систем, разработку видеоигр. В наборах оборудования для научных клубов будут контроллеры, среди которых микроконтроллер "Кибермишка", разработанный специально для российских школьников, и различные электронные компоненты для проведения занятий, подготовки к соревнованиям и проектной деятельности.

Для участия в конкурсе наставников необходимо заполнить анкету, подготовить видеовизитку и методические материалы. Итоги подведут 15 августа 2025 года, всего будут выбраны 600 педагогов-наставников в 30 регионах. Осенью победители запустят "Научные клубы Первых" по направлению "Юные техники", а также "Юные натуралисты", "Юные исследователи" и "Юные айтишники".

Кружковое движение НТИ

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое охватывает более 800 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель Кружкового движения - формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов - Национальная технологическая олимпиада, Национальная киберфизическая платформа "Берлога", проектные школы и хакатоны, всероссийская акция "Урок НТО", цифровая платформа "Талант" и конкурс цифровых портфолио абитуриентов "Талант НТО", комплекс нормативов технологической грамотности ТехноГТО и другие.

"Научные клубы Первых" развиваются в рамках всероссийского проекта "Первые в науке". 30 пилотных регионов для запуска клубов в 2025 году: Санкт-Петербург, Пермский, Алтайский, Забайкальский, Хабаровский края, Пензенская, Архангельская, Калининградская, Вологодская, Брянская, Владимирская, Тульская, Ярославская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Волгоградская, Ростовская, Сахалинская, Новосибирская, Иркутская, Томская, Тюменская, Самарская, Свердловская области, Луганская Народная Республика, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Республика Адыгея и Кабардино-Балкарская Республика.