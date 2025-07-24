В аэропорту Новосибирска задержали прибытие десяти рейсов

Ожидается, что рейсы из Якутска, Братска, Талакана, Сочи, Мирного, Хабаровска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска и Антальи прибудут с опозданием

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Прилет 10 рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево утром 24 июля. Это следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Ожидается прибытие с опозданием рейсов из Якутска, Братска, Талакана, Сочи, Мирного, Хабаровска, Нерюнгри, Магадана, Южно-Сахалинска и Антальи. Кроме того, задержан вылет самолета в Сочи.

Согласно информации Западно-Сибирского УГМС, в первой половине дня 24 июля в Новосибирске осадков не ожидается, ветер восточный, от 2 до 7 м/с. Температура воздуха составит +18, +20 градусов.