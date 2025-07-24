Речь идет о конституционных правах граждан, подчеркнул член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, глава комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Возможный переход к круглогодичному призыву на срочную службу требует широкого общественного обсуждения, поскольку затрагивает конституционные права граждан. Такое мнение высказал ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава комиссии СПЧ по гражданскому участию в развитии правоохранительной системы Кирилл Кабанов.

Сейчас призыв осуществляется два раза в год - с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. 22 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату парламента законопроект о призыве на срочную службу в течение всего календарного года, при этом фактическая отправка призывников в войска будет осуществляться по-прежнему только в периоды с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

"Прежде чем принимать подобные законы, необходимо широкое обсуждение, особенно с точки зрения возможных рисков. Мы говорим о конституционных правах граждан", - считает Кабанов. По его мнению, обсуждение может пройти на площадке СПЧ с участием всех заинтересованных сторон, в том числе парламентариев.

Также Кабанов высказался в защиту действующей системы призыва. "Правила призыва у нас четко определены, в том числе на случай чрезвычайных ситуаций. Считаю, что менять их сейчас не нужно - система работает. Весенние и осенние призывные кампании продуманы и реально функционируют. Вносить хаос и допускать возможность призыва в любое время - неправильно", - полагает член СПЧ.