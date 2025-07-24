По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, меняя позицию в отношении Украины и России релоканты пытаются заслужить снисхождение российского общества к себе, но они заблуждаются

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Релоканты, которые в настоящее время пытаются изменить риторику по отношению к РФ, остаются предателями России. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщали, что некоторые из релокантов выразили желание вернуться в РФ, их риторика в отношении России начинает меняться. При этом в экстремистский сайт "Миротворец" за последние годы попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.

"Массово релоканты станут менять свою позицию, когда им нечего будет кушать и они выйдут на паперть и будут просить подаяния, - сказал Водолацкий. - Тогда они вспомнят, как им хорошо жилось в России. Но говорить об их прощении, когда они вылили массу грязи на нашу страну, нельзя - предавший раз предаст и два раза. Сегодня они являются врагами нашей страны, нашего Отечества. И, естественно, пусть их становится заявлений и больше, но они все равно предатели".

По его словам, меняя позицию в отношении Украины и России релоканты пытаются заслужить снисхождение российского общества к себе, но они заблуждаются.

Ранее комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила в Генпрокуратуру РФ материалы о противоправных действиях релокантов, призывавших лидеров НАТО и Евросоюза к введению новых санкций против РФ.