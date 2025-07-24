В Москве ожидается дождь и до 27 градусов тепла

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и температура до плюс 27 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет 25-27 градусов тепла. Ночью похолодает до 15-17 градусов тепла.
Ветер будет северный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах плюс 22 - плюс 27 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 12 градусов.