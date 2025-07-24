Всем, кто умеет пользоваться ИИ, также необходимо понимать, что создатели каждой нейросети закладывают в нее свою идеологию, отметил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект хоть и помощник в работе журналиста, но в ближайшее время не сможет заменить корреспондента, работающего "в поле". Таким мнением с участниками панельной сессии "Информационное противостояние: битва за умы" на Дальневосточном медиасаммите, который в эти дни проходит на Камчатке, поделился председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

"Мы проводили конференции, которые изучали вопрос - насколько ИИ будет помогать или мешать в работе журналистов. Пришли к выводу, что искусственный интеллект может быть полезен в работе журналиста, связанной с обработкой больших объемов информации, но работу "в поле" он заменить не сможет. Сегодня некоторые серьезные люди говорят, что нужно ограничить стремительное развитие ИИ, пока не создана юридическая база. Нейросеть не может быть человеком, это нужно на их "подкорку" заложить и выработать юридические принципы взаимодействия ИИ с человеком", - сказал Соловьев.

По его словам, всем, кто умеет пользоваться ИИ, нужно понимать, что создатели каждой нейросети закладывают в нее свою идеологию.

Работа Дальневосточного медиасаммита стартовала на Камчатке с участием порядка 700 человек. Площадка собрала журналистов, блогеров, экспертов и представителей власти. Мероприятие проводится с 2014 года и за это время превратилось в ключевое событие для медиасообщества макрорегиона. Камчатка принимает медиасаммит впервые.