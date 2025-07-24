Как сообщила министр здравоохранения региона Мария Шалягина, это видеоларингоскоп для визуализации дыхательных путей младенцев при искусственной вентиляции легких и система для стерильного смешивания инфузионных растворов под названием компаундер

УЛЬЯНОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Перинатальный центр Ульяновской областной детской клинической больницы (УОДКБ) имени Ю. Ф. Горячева благодаря нацпроекту "Семья" получит новое оборудование - видеоларингоскоп для визуализации дыхательных путей младенцев при искусственной вентиляции легких и систему для стерильного смешивания инфузионных растворов. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Мария Шалягина.

"В перинатальный центр УОДКБ имени Ю. Ф. Горячева, с открытия которого прошло уже семь лет, закупим современную технику, которую ранее не использовали в работе. Это видеоларингоскоп для визуализации дыхательных путей младенцев при искусственной вентиляции легких и система для стерильного смешивания инфузионных растворов под названием компаундер", - сказала собеседница агентства.

Министр пояснила, что компаундер позволит ускорить рабочий процесс и обеспечить максимально стерильные условия при смешивании инфузий для питания и лечения младенцев с высокой точностью дозировок. "Все это поможет обеспечить более качественную и безопасную помощь при родах и в послеродовой уход", - подчеркнула она.

Шалягина добавила, что дооснащение родильных домов и перинатальных центров современным оборудованием - одна из задач нацпроекта "Семья". "В 2025 году в Ульяновской области планируется закупить 137 единиц оборудования для перинатального центра областной детской и областной взрослой больниц. Это аппараты искусственной вентиляции легких для взрослых и новорожденных детей с весом от 500 грамм, мониторы, дефибрилляторы, функциональные кровати, аппараты для электрохирургии. В числе оборудования также открытая реанимационная система для новорожденных, дезинфекционное оборудование и стерилизаторы", - отметила министр.

С помощью еще одного нацпроекта - "Продолжительная и активная жизнь" - в этом году в регионе открылись две поликлиники в микрорайоне "Новая жизнь", а также строится поликлиника на улице Шигаева. Выполнен капремонт в поликлиниках Рязановской, Зерносовхозской, Большенагаткинской и Карсунской больниц. "До конца года обновления ждут еще 13 поликлиник. Мы также планируем построить в населенных пунктах региона 17 фельдшерско-акушерских пунктов, приобрести 20 автомобилей и закупить 150 единиц техники в медорганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", - уточнила Шалягина.

По ее словам, в ходе нацпроекта в 2025 году также планируется дооснастить Новоспасскую больницу оборудованием для оказания помощи больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом на сумму 10 млн рублей. Кроме того, предполагается закупить 236 единиц оборудования в отделения реабилитации кардиодиспансера, Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ), Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова, поликлиники №6 и детской специализированной психоневрологической больницы №1, а также дооснастить техникой центры здоровья в городской поликлинике №1, ЦГКБ и поликлинике №3 детской городской клинической больницы Ульяновска. "Продолжится обеспечение бесплатными препаратами пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении с сердечно-сосудистыми заболеваниями и осложнениями. На текущий момент медикаменты получили уже более трех тысяч человек. Бесплатные лекарства выдадут не менее 160 пациентам с хроническим вирусным гепатитом С", - сказала министр.