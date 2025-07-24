Этот показатель уже положительно влияет на сдерживание климатических изменений, сообщили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в России обеспечили сокращение выбросов углекислого газа на 8 млн тонн по итогам 2024 года. Этот показатель составляет около 2% от совокупных выбросов российской электроэнергетики и уже положительно влияет на сдерживание климатических изменений, сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"По итогам 2024 года ВИЭ-генерация без учета ГЭС мощностью более 50 МВт в России обеспечила снижение объема выбросов CO2 в размере порядка 8 млн тонн, это около 2% от совокупных выбросов российской электроэнергетики", - сказали в ассоциации.

В АРВЭ подчеркнули, что совокупная мощность ВИЭ в России составляет порядка 0,15% от общемировых значений. В глобальном масштабе вклад ВИЭ России и других стран в сокращение выбросов уже значителен.

"Без ВИЭ, общий объем выбросов СО2 в мире, который составил 40,8 млрд тонн по итогам 2024 года был бы выше примерно на 10%. Такие объемы снижения выбросов уже оказывают заметное влияние сдерживание изменения климата", - уточнили эксперты организации.

По мнению аналитиков АРВЭ, в России сформирован хороший фундамент для дальнейшего масштабирования развития возобновляемой энергетики. За последние три года было введено более 1300 МВт ВИЭ-генерации, совокупная установленная мощность превысила достиг 6,65 ГВт. Объем инвестиций в отрасль превысил 700 млрд рублей. Наряду с ВИЭ, в России развиваются и другие технологии энергоперехода. Распространение в РФ получили проекты солнечных и ветровых электростанций, набирают популярность проекты по работе с биогазом. Также значимой остается работа в сфере производства "зеленого" водорода.

Развитием водородных технологий в России занимается несколько десятков компаний, в их числе "Газпром", "Росатом", "Роснано", "Новатэк", "Инэнерджи", EN+, "Северсталь" и другие. Они работают над созданием технологий производства, хранения и транспортировки водорода, утилизации СО2, а также над использованием водорода в различных областях промышленности, энергетике и транспорте. Для поддержки подобных проектов Минпромторг еще в 2021 году представил Атлас российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака. В него вошли 33 проекта из 18 регионов страны. Атлас, по мнению ведомства, служит ориентиром как для иностранных инвесторов, так и для отечественных машиностроителей, которые рассматривают "зеленый" водород как ресурс для своих проектов.