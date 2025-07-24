На объекте работают строительные команды

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Реконструкция внешней части третьего павильона "Крокус экспо", включающего концертный зал "Крокус сити холл", началась в Красногорске Московской области, передает корреспондент ТАСС.

Сгоревшую часть здания огородили лесами, на площадке работают строительные команды, экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа.

В марте 2024года в "Крокус сити холле" произошел теракт, в результате которого погибли 145 человек, 551 пострадал. Через три месяца Crocus Group объявила о планах реконструировать сооружение. Площадь здания составляет 400 тыс. кв. м, из них 10 тыс. кв. м. - прогоревшие кровля и периметр. Представители компании объяснили, что первоначальный внешний облик здания важно вернуть, поскольку рядом расположены объекты с высокой посещаемостью. При этом окончательного решения о судьбе "Крокус сити холла" пока не принято.

В марте в память о жертвах теракта был открыт мемориал. Монумент из черного гранита в виде двух стел с фигурками взлетающих журавлей установлен напротив концертного зала и второго павильона "Крокус экспо". На нем выгравирована надпись "В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года".