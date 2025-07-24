Фигуранты приобрели 730 кг осетровой икры в Хабаровском крае, расфасовали в 1459 контейнеров по 0,5 кг и хранили на базе, принадлежащем одному из подозреваемых

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело против двух жителей Хабаровска из-за нелегального оборота черной икры. Об этом сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей города по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка и хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации)", - говорится в сообщении.

В конце июня фигуранты приобрели на территории Хабаровского края 730 кг икры рыб осетровых пород, расфасованные в 1 459 контейнеров по 0,5 кг, которые перевезли в город и хранили на базе, находящейся в пользовании одного из подозреваемых. Икру изъяли.

Поводом для возбуждения послужили материалы оперативно-разыскной деятельности сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО.