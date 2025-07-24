Первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России Елена Тополева-Солдунова заявила, что такая мера должна носить не обязательный, а рекомендательный характер

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Инициатива, обязывающая работодателей переводить на удаленную работу беременных женщин и матерей с детьми до трех лет, должна носить рекомендательный характер. Такое мнение выразила ТАСС первый заместитель председателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова.

Ранее группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, который обязывает работодателей переводить на удаленную работу беременных женщин и матерей с детьми до трех лет. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"Конечно, понятна забота законодателей о беременных женщинах, действительно, нужно создавать им условия, максимально способствующие совмещению работы и воспитанию детей. Но такая мера должна носить не обязательный, а рекомендательный характер. У нас действующее законодательство позволяет организовать такой удаленный режим для женщин, если это обоюдное согласие с работодателем. Если такого согласия нет, тогда проблематика понятна, но принуждать в этом случае работодателя тоже будет проблематично", - сказала Тополева-Солдунова.

По ее словам, в случае продвижения законопроекта будет сложно расписать конкретно, по каким видам работ работодатели будут обязаны предоставлять такую возможность беременным женщинам.

"Это зависит даже не от профессии, ведь функционал у каждой должности на конкретном предприятии может быть абсолютно разным. Тут очень сложно будет какие-то типовые ситуации создать и расписать. Условно говоря, бухгалтер где-то вполне может позволить себе дистанционный формат, а на каких-то предприятиях это невозможно по разным причинам. Вот поэтому, конечно, с трудом можно себе представить, что такие вещи можно будет как-то отрегулировать типовым образом для всех", - пояснила она.