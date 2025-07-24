В ГД предложили меры по борьбе с подпольными бойцовскими клубами

По мнению депутатов от фракции "Новые люди", ограничение на участие иностранцев даст дополнительный рычаг для вмешательства и ликвидации подобных площадок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и Владимир Плякин направили письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с предложением запретить мигрантам участвовать в подпольных клубах ММА. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в России наблюдается рост преступлений, совершенных нелегальными мигрантами, которые тренировались в подпольных клубах смешанных единоборств.

"В сложившейся ситуации представляется целесообразным рассмотреть возможность введения законодательных ограничений для иностранных граждан участвовать в деятельности подпольных клубов смешанных единоборств. Такое ограничение затруднит развитие нелегальных секций, фактически лишив их основной аудитории", - указано в документе.

По мнению депутатов, прямое законодательное ограничение на участие иностранцев даст правоохранительным органам дополнительный рычаг для вмешательства и ликвидации подобных тренировочных площадок, а также для привлечения к ответственности их организаторов.

"В сочетании с усилением контроля за аккредитацией спортивных секций и строгим наказанием за проведение незаконных тренировок запрет на участие иностранцев в подпольных ММА-клубах станет действенным шагом для снижения преступности и предотвращения распространения экстремизма", - говорится в тексте запроса.