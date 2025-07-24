Министр культуры республики Амина Шафикова назвала целевое обучение эффективным инструментом для решения проблемы дефицита специалистов

УФА, 24 июля. /ТАСС/. Нехватка квалифицированных молодых кадров ощущается в отрасли культуры Башкирии. При этом ежегодно восемь колледжей выпускают порядка 350 специалистов, в 2024 году трудоустроились более 54% из них, сообщила ТАСС министр культуры республики Амина Шафикова.

"Мы ощущаем нехватку квалифицированных молодых кадров. Хотя ежегодно восемь колледжей выпускают 300-350 специалистов культуры. Ежегодно осуществляется работа комиссии Министерства культуры Республики Башкортостан по содействию трудоустройству выпускников колледжей. На заседания комиссии традиционно приглашаются представители работодателей. Выпускники трудоустраиваются с учетом потребностей экономики в квалифицированных кадрах", - сообщила Шафикова.

Таким образом, более 85% выпускников получают направление на работу либо продолжают обучение на следующем уровне образования. В 2024 году из 333 молодых специалистов 54,7% трудоустроились, почти 37% получают высшее образование. Также молодым специалистам - педагогическим работникам выплачивается надбавка в 20% и другие стимулирующие выплаты.

"Эффективным инструментом для решения проблемы дефицита кадров является целевое обучение. В настоящий момент школами искусств заключено 13 договоров о целевой подготовке специалистов. Из них 11 договоров заключены с колледжами культуры республики и два - с педуниверситетом имени М. Акмуллы. Мы рассчитываем на активное развитие целевого обучения в будущем", - отметила министр.

Проведенный министерством мониторинг показал, что 74% работников культуры имеют профессиональное образование, всего в отрасли почти 11 тыс. сотрудников.