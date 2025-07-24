Жители оставались без воды из-за утечки, сообщили в ГУ МЧС по региону

САМАРА, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты восстановили холодное водоснабжение в городе Октябрьский Самарской области, где из-за утечки на водоводе без ресурса оставались 65 многоквартирных и более 1,4 тыс. частных домов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Восстановлено водоснабжение потребителей в 04:00 [03:00 мск] 24 июля", - говорится в сообщении.

Утечка на трубопроводе холодного водоснабжения произошла накануне вечером на улице Максима Горького. На время работ холодную воду отключили у жильцов 65 многоквартирных и 1 429 частных жилых домов. По информации МЧС, в них проживают свыше 4,5 тыс. человек, в том числе 100 детей.