Прокуратура утвердила обвинительное заключение

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Прокуроры направили в суд дело об уничтожении здания Хабаровского краевого академического музыкального театра, сообщили в прокуратуре региона.

"Прокуратура Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников коммерческой организации (начальника участка и рабочего - прим. ТАСС). Один из них обвиняется по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), второй - по ст. 168 УК РФ (уничтожение имущества по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Руководство Хабаровского краевого академического музыкального театра заключило в августе 2024 года договор с коммерческой организацией на проведение капитального ремонта крыши учреждения культуры. Подрядчик для выполнения работ привлек неквалифицированных иностранных специалистов, некоторые из них находились на территории Российской Федерации нелегально.

В октябре 2024 года в результате нарушения правил пожарной безопасности во время проведения электросварочных работ произошло воспламенение горючих строительных материалов, пожар охватил все строение, что привело к его полному уничтожению. Размер установленного ущерба превысил 980 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Хабаровска.