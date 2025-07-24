От Ватикана такой инициативы не было, сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний

РИМ, 24 июля. /ТАСС/. Вопрос встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Львом XIV не обсуждается, Русская православная церковь готова к диалогу. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний, который ранее встретится на первой аудиенции с предстоятелем Римско-католической церкви.

"Встреча [Папы Римского Франциска с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Гаване] в 2016 году оказала весьма позитивное влияние на отношения между двумя церквями и способствовала укреплению личных отношений между Папой и Патриархом. Планировалась вторая встреча - в Иерусалиме, поскольку мы были убеждены, что голоса лидеров двух основных христианских конфессий важны в мире, охваченном конфликтами и противоречиями, но Ватикан ее отменил. С тех пор я не устаю повторять, что поскольку именно Святой престол отказался от встречи, мы готовы рассмотреть любое новое предложение, - сообщил в интервью итальянской газете La Repubblica. - Но с момента избрания Папы Льва такой инициативы не было".

Говоря об аудиенции 26 июля, глава ОВЦС выразил надежду, что сможет обсудить с понтификом "перспективы развития отношений между Русской православной церковью и Римско-католической церковью. "Убежден, что сегодня, в условиях стремительной секуляризации мира, христианам необходимо укреплять сотрудничество в тех областях, где возможно взаимодействие", - отметил митрополит.