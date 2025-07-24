Заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер сообщил, что дети находятся в удовлетворительном состоянии

САРАТОВ, 24 июля. /ТАСС/. Всех детей, госпитализированных из-за отравления в лагере "Орленок" в Пугачевском районе Саратовской области, выписали из больницы. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения региона Денис Грайфер в ходе брифинга.

"Все дети, которые были госпитализированы, находились в состоянии средней степени тяжести, даже ближе к удовлетворительному состоянию. Они были госпитализированы для того, чтобы состояние не ухудшилось, потому что с признаками [данного] заболевания дети могут наблюдаться в амбулаторных условиях. Все госпитализированные детишки были выписаны", - сказал Грайфер.

По его словам, в больнице находились семь юных пациентов, взрослых не госпитализировали. Сейчас все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Случаи острой кишечной инфекции зафиксировали в лагере "Орленок" на прошлой неделе. В информационном центре СК России сообщили, что с признаками отравления к медикам обратились семь несовершеннолетних и двое работников. По информации регионального управлении Роспотребнадзора, у них выявили норовирус. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело.